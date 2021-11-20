Українець Далакян нокаутував Консепсьйона та успішно захистив чемпіонський титул WBA

Артем Далакян 20 листопада провів свій черговий захист чемпіонського титулу за версією WBA. Український боксер нокаутував Луїса Консепсьйона із Панами.

Успішний захист титулу

Поєдинок Далакян – Консепсьйон відбувся у Києві у виставковому центрі ACCO International. Цей поєдинок став серйозним випробуванням для Артема Далакяна, адже український боксер 1, 54 роки не проводив бої.

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Однак із завданням українець впорався дуже впевнено. Протягом усього поєдинку боксер із України домінував на ринзі. Що переросло у два нокдауни для суперника з Панами. Після потужних ударів українця під очима Луїса утворились гематоми, але і вони не завадили Консепсьйону продовжувати двобій.

Все завершилось у 9-му раунді, коли суперник Далакяна впав на канвас, а його тренер сигналізував судді про дострокове завершення бою.

Далакян провів успішний захист чемпіонського пояса за версією WBA.