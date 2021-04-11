Москва згоріла повністю, – Чумак після тріумфу в Росії виклав фото з палаючим Кремлем

Український важкоатлет Дмитро Чумак здивував реакцією після перемоги на чемпіонаті Європи у Москві (Росія). 30-річний спортсмен процитував Сергія Шнурова.

Несподівана реакція Чумака

Український важкоатлет Дмитро Чумак виклав у своїх соцмережах доволі провокативне фото у сторону Росії. Він опублікував світлину Кремля, який палає та додав до фото рядки з пісні групи "Ленінград" авторства Сергія Шнурова.

Цікаво побачити Як лунав гімн України у Москві після перемоги Чумака на чемпіонаті Європи: відео

Люди неоднозначно зреагували на такий пост українського спортсмена. Дехто хвалив українця за це, а частина людей розкритикувала Чумака зі словами: "Навіщо ти поїхав у Москву, а тепер викладаєш такі світлини?".

Вчора приснився сон прекрасний –

Москва згоріла повністю.

Пожежа на площі на Червоній,

І тліє колишній Виборчком.

Ніхто не вижив – все згоріло,

Всі Pussy, Путін і Собчак,

І біля стіни кремлівської ялинки

Горіли ох**нно так.

Москва, за ким дзвонять твої дзвони?

Москва, почому твої золоті куполи?