Українець Бойко програв "всуху" чемпіону Трампу у дебютному матчі European Masters
Український снукерист Юліан Бойко не зумів перемогти чемпіона світу 2019 року Джадда Трампа. 14-річний українець потрапив на чемпіона вже у першому раунді турніру.
Турнір European Masters українець покинув вже у першому раунді. Бойко програв досвідченому супернику, повідомляє Worldsnookerdata.
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Перемога англійця на класі
Українець не зумів взяти в англійця жодного фрейма та поступився 0:5 (5:80, 36:74, 2:73, 0:105, 1:78).
Англієць завдяки перемозі вийшов у наступний раунд змагань.
Юліан Бойко свій найближчий матч зіграє 5 жовтня на турнірі Championship League. Він зіграє проти шестиразового чемпіона світу Ронні О'Саллівана. Також його конкурентами стануть китаєць Лі Хан та мальтієць Алекс Борг.
У наступний раунд вийде переможець групи, головним фаворитом цієї групи вважається англієць О'Салліван.