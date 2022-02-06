Українець Бондар зазнав жахливої травми та програв під час дебюту в UFC: відео бою

Денис Бондар провалився у дебютному поєдинку в UFC. Український боєць програв супернику з Канади Малкольму Гордону.

Дебют, який буде згадуватись у жахливих снах

У ніч на 6-те лютого Денис Бондар провів свій перший двобій в UFC, але зробив це вкрай невдало. На турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 200 зазнав поразки від представника Канади Малкольма Гордона, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Стала чемпіонкою світу однією рукою: ексклюзив із Оленою Овчинніковою

Поєдинок був завершений вже у першому раунді. Гордону вдалось провести больовий прийом, який став фатальним для українця. Бондар зламав руку, після чого суддя зупинив бій та присудив Малкольму дострокову перемогу.

Такий дебют український боєць запам'ятає на усе життя. Отримана травма не дозволить Бондарю швидко повернутись у клітку. Пошкодження українець отримав у ділянці ліктя.

Український боєць зазнав третьої поразки у кар'єрі. До цього Бондар здобув 14 звитяг.

Напередодні дебюту Денис Бондар відреагував на заборону робити українцям фото з російськими спортсменами.

Двобій Бондар – Гордон повинен був відбутись значно ще у листопаді 2021 року. Але тоді суперник Дениса знявся з поєдинку. Загалом бій переносили тричі.

Відео з бою Бондар – Гордон