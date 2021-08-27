Українець Білий з рекордом Європи завоював "срібло" Паралімпіади-2020 у метанні списа

Скарбничка збірної України на Паралімпіаді-2020 поповнилась ще однією нагородою. Друге місце у метанні списа посів Владислав Білий.

Неймовірний результат у Токіо

Два українські легкоатлети представляли Україну у метанні списа на Паралімпійських іграх у Токіо – Владислав Білий та Олександр Дорошенко. Білий не лише зупинився за крок від "золота", а й встановив рекорд.

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23-річний легкоатлет фінішував із результатом 55.34 та приніс Україні вже сьоме "срібло" у Токіо. Українець встановив рекорд Європи.

Інший наш метальник Дорошенко із результатом 54.07 зупинився на 5-й сходинці.

Білого випередив лише колумбієць Хосе Лемос, який метнув спис на 60.31 – це світовий рекорд. Трійку призерів замкнув ще один представник Колумбії Луїс Фернандо Лукумі.

Призери у метанні списа

​1. Хосе Лемос (Колумбія) – 60.31

2. Владислав Білий (Україна) – 55.34

3. Луїс Фернандо Лукумі (Колумбія) – 54.63

…

5. Олександр Дорошенко (Україна) – 54.07

Ця нагорода стала вже ювілейною 10-ю для України у Токіо.