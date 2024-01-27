Тренерам збірної варто поквапитись: українець забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед – відео

Півзахисник юнацької команди "червоних дияволів" Захар Бауманн взяв участь у матчі проти однолітків з Лідса. Цей поєдинок надовго запам'ятається 17-річному футболісту.

У чемпіонаті АПЛ серед команд U-18 відбувся матч між лідером групи Північ Манчестер Юнайтед та Лідсом. Перемогу з розгромним рахунком 4:0 у поєдинку здобули манкуніанці, пише 24 Канал.

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Одним з авторів голів став вихованець МЮ Захар Бауманн. 17-річний центральний півзахисник відзначився на 31-й хвилині матчу, довівши рахунок до 3:0.

Етнічний українець підключився до атаки та пробив повз голкіпера Лідса. Цей гол став дебютним для Захара на цьому рівні.

Відео голу Бауманна

Що відомо про Бауманна