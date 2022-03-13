Україна золотою нагородою закінчила свій виступ на Паралімпіаді-2022

Україна поставила красиву крапку в останній день Паралімпіади-2022. Наші паралімпійці здобули "золото" у відкритій естафеті у паралижних перегонах.

Тріумфальне закінчення виступу

Золота четвірка збірної України виступала у наступному складі: Григорій Вовчинський, Дмитро Суярко з гайдом Олександром Ніконовичем, Василь Кравчук, Анатолій Ковалевський з гайдом Олександром Мукшиним. Нашим хлопцям вдалось тріумфально закінчити для України виступ у Пекіні, повідомляє 24 канал.

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Кожен паралижник повинен був подолати дистанцію у 2,5 кілометри. На п'єдесталі поруч із Україною розташувались Франція та Норвегія, які посіли друге та третє місця відповідно.

За крок до медалі зупинилась китайська збірна.

Україна оновила особистий рекорд за золотими нагородами на Паралімпійських іграх. У Пекіні українські паралімпійці здобули 11 золотих нагород, 10 срібних та 8 бронзових.

Синьо-жовта збірна зберегла за собою друге місце у загальному медальному заліку. Нагадаємо, що 13 березня якраз закінчується Паралімпіада-2022.