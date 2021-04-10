Україна зіграє усі матчі на Євро-2020 з глядачами – рішення УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив інформацію щодо відвідування уболівальниками матчів фінального турніру Євро-2020.

УЄФА оголосив про присутність вболівальників на поєдинках Євро. Наразі вісім міст підтвердили можливість приймати глядачів: Амстердам, Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Лондон і Будапешт.

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Заповненість стадіонів

Кожне з них на місцевому рівні затвердило максимально дозволену кількість фанатів на трибунах стадіонів.

Санкт-Петербург і Баку готові заповнити 50% від загальної місткості арен, Будапешт – 100%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго – від 25 до 33%, а Лондон – 25%. Цей відсоток ближче до Євро може як збільшитись, так і зменшитись.

Решта чотири міста – Більбао, Дублін, Мюнхен і Рим – повинні повідомити додаткову інформацію про свої плани до 19 квітня. Тоді УЄФА остаточно вирішить про проведення матчів у цих містах.

Збірна України на чемпіонаті Європи гратиме у групі С з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня). Перший поєдинок відбудеться в Амстердамі, інші два – у Бухаресті.