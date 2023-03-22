Ротань підтвердив інформацію про товариський матч збірної України перед грою з Англією

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань підтвердив інформацію про те, що "синьо-жовті" 23 березня проведуть товариський матч проти футбольного клубу Брентфорд.

Збірна України з футболу зібралася в Лондоні де готується до матчу з Англією, який відбудеться в неділю, 26 березня. Перед цим команда проведе товариський матч, де її суперником стане футбольний клуб Брентфорд.

Варте уваги Починаємо з Англії, закінчуємо з Італією: календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Календар збірної України у відборі на Євро-2024 склали так, що "синьо-жовті" мають "вікно" під час першого туру 23 березня. Цей час команда могла як використати для кращої підготовки до наступного матчу, так і для проведення спарингу.

Збірна України вирішила провести товариський матч. Суперником обрали футбольний клуб Брентфорд, на базі якого і тренується збірна України під час перебування в Лондоні.

До цього інформацію про матч з Брентфордом давали різні ЗМІ. Хоча не було достовірно відомо, чи такий матч відбудеться, коли та де саме. Тепер же Руслан Ротань на пресконференції офіційно підтвердив, що 23 березня збірна України таки зіграє проти Брентфорда. Але більше деталей так і не розповів. Тож і надалі залишається невідомим ні час початку матчу, ні його місце проведення, а також те, чи буде доступна трансляція. На офіційному сайті Української асоціації футболу теж поки жодної інформації про цей матч.