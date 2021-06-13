Україна зіграє проти Нідерландів на Євро-2020 без гасла "Героям слава" на формі: фото

Збірна України на матч проти Нідерландів на Євро-2020 в неділю, 13 червня, вийде у синьому комплекті форми. Але на цій формі не буде гасла "Героям слава!".

На сайті Української асоціації футболу було представлено інформацію про комплекти форм, в яких зіграють обидві збірні. Нідерланди на правах господарів зіграють у помаранчевій формі (воротар у сірому). Натомість Україна зіграє у синьому комплекті форми (воротар – у салатовому).

Нагадаємо УЄФА перевірятиме форму України перед кожним матчем на Євро-2020

На фотографії з наради за участі представників команд та офіційних осіб матчу видно фотографію обох форм. І на ній помітно, що на формі збірної України прикрито напис "Героям слава!" на звороті комірця. Прикриває його картка України з гербом посередині. Саме цей дизайн форми погодили в УЄФА.



Форма збірної України з прикритим гаслом "Героям слава!" / Фото УАФ