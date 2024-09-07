Бились до останнього уколу: українські фехтувальниці стали віцечемпіонками Паралімпіади-2024

У вечірній програмі Паралімпійських ігор-2024 українські фехтувальниці змагались за "золото" у командній шпазі. Це був останній шанс наших дівчат та медалі у Парижі.

Україну у столиці Франції у цьому виді програми представляли Надія Долох (на зміні), Олена Федота-Ісаєва, Євгенія Бреус та Наталія Морквич. На шляху до золотого фіналу наші фехтувальниці здолали суперниць Італії 45:38, інформує 24 Канал.

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Третя медаль у фехтуванні для України

Вже у чвертьфіналі на фехтувальниць із України чекала зустріч із опонентками з Польщі. Наша жіноча команда оформила перемогу аж у 10 уколів – 45:35.

Півфінал українкам дався значно складніше. Українська команда боролась за вихід у фінал проти фехтувальниць із Таїланду. Жодна зі збірних не хотіла поступатись, це виливалось у рахунку півфіналу. Напруга та інтрига трималась до останнього уколу. На щастя, українки вистояли та вийшли до фіналу Паралімпійських ігор-2024 у командній шпазі – 45:42.

Цей вихід вже гарантував нашим дівчатам щонайменше срібні паралімпійські нагороди.

У фіналі українки зустрічались із представницями з Китаю.

Бреус та Федоті не вдалось переграти суперниць на старті золотого фіналу. Китай повів у рахунку аж 10:1. На щастя, Морквич виграла свою зміну 5:7, а загалом 15:8 на користь китайських фехтувальниць.

Після чого Федота-Ісаєва не принесла в актив нашої команди жодного уколу. Натомість китаянка взяла 5 уколів. Рахунок став вже 20:8.

Камбек імені Бреус

Євгенії Бреус вдалось створити неймовірний камбек, скоротивши відставання України із 12-ти до лише 3-х уколів – 25:22. Далі у боротьбу вступила львів'янка Наталія Морквич.

За рахунку 30:24 на користь Китаю Федота змінила Морквич. Рівна боротьба була Кан Су та Оленою Федотою-Ісаєвою 5:4 та 35:28 на табло.

Гу Хайянь збільшила відставання України до 8 уколів – 40:32. Останньою у боротьбу вступила Бреус, якій потрібно було знову ліквідовувати солідну кількість уколів. Але Цзоу Сюйфен була сильніша цього вечора за нашу Євгенію – 45:37.

На жаль, наші фехтувальниці робили усе, але не змогли обіграти потужних китаянок у золотому фіналі в Парижі.

Жіноча збірна України стала срібною призеркою командної шпаги на Паралімпійських іграх-2024!!!

Це третя медаль Паралімпіади-2024 для України у фехтуванні. Усі були здобуті у жіночих змаганнях.

Цікаво! До цього фіналу командної шпаги у складі української збірної лише Олена Федота-Ісаєва підіймалась на подіум у Парижі. Фехтувальниця завоювала дві "бронзи" в індивідуальних змаганнях.

Тепер у скарбничці України 78 нагород на Паралімпійських іграх-2024!