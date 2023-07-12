Ні дня без медалей: Україна повторила золотий успіх на чемпіонаті світу-2023 з параатлетики
У Парижі, 9 липня, стартував чемпіонат світу з параатлетики, де Україна продовжує досягати успіху. На ньому також розігруються ліцензії на Паралімпіаду-2024.
У третій змагальний день чемпіонату світу з параатлетики збірна України виборола три медалі, по одній різного ґатунку. Найбільшим успіхом відзначилася стрибунка в довжину Оксана Зубковська, пише 24 Канал.
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Українці здобули вже 10 ліцінзій на Паралімпіаду в Парижі
Після перемоги Романа Данилюка у штовханні ядра, другий тріумф України на змаганнях відбувся завдяки стрибунці в довжину Оксані Зубковській. Вона показала особистий рекорд сезону – 5.78 метра та вп'яте стала чемпіонкою світу й принесла Україні чергову ліцензію на Паралімпіаду-2024.
Дивіться відео переможного стрибка Оксани
Ще дві медалі у скарбничку нашої країни принесли штовхальники ядра. Це зробили ветеран російсько-української війни Віктор Легкодух ("срібло") та Вікторія Шпачинська ("бронза"), які на чемпіонаті світу також встановили нові особисті рекорди сезону.