Україна здобула два "золота" на "Іграх нескорених" у Гаазі: яскраві фото

Збірна України продовжує яскраво виступати на "Іграх нескорених" у Гаазі. У другий змагальний день наші атлети поповнили медальну скарбничку п'ятьма нагородами.

Успіх наших атлетів

Віктор Легкодух здобув "золото" зі штовхання ядра. Українець знову підняв синьо-жовтий прапор на п'єдестал пошани.

До речі Донька полоненої Паєвської здобула "бронзу" для України на" Іграх нескорених"



Віктор Легкодух очолив п'єдестал / Фото Invictus Games

Сергій Прядка приносить Україні медаль найвищого ґатунку у штовханні ядра. Він впевнено здобув "золото", не лишаючи шансів суперникам.



Сергій Прядка / Фото Invictus Games

Наша збірна здобула у Гаазі ще три нагороди. Наші лучники вкотре довели, що вони серед найкращих. Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк вибороли у фіналі для України срібний комплект нагород.



Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк / Фото Invictus Games

У 2020-му вони були срібними медалістами Invictus Games The Hague.

Рустам Росул виборов також срібну нагороду зі штовхання ядра.



Рустам Росул здобув "срібло" / Фото Invictus Games

Українська лучниця Анна-Софія Пузанова виграла бронзову медаль в категорії новачків. 18-річна спортсменка є дочкою української волонтерки та парамедика Юлії "Тайри" Паєвської, яка зараз перебуває в полоні російських військ.



Анна-Софія Пузанова / Фото Invictus Games

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі.

У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.