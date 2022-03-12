Україна здобула десяте "золото" на Паралімпіаді-2022

Українські паралімпійці знову серед найкращих. Олександра Кононова виборола для України десяту золоту нагороду.

Десяте "золото" для України

У передостанній змагальний день відбулися змагання у лижних перегонах. Наші атлети знову продемонстрували найкращий результат, повідомляє 24 канал.

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Представниця Київщини поповнила десятим золотом медальну скарбничку збірної України. Кононова стала чемпіонкою "білих" Ігор-2022 у лижній гонці на середній дистанції серед стоячих спортсменок із ураженням опорно-рухового апарату.

Також Дмитро Суярко та Ірина Буй здобули по одній бронзовій медалі.

В активі збірної України вже 28 нагород – 10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

В останній змагальний день у Пекіні розіграють 6 комплектів медалей у трьох видах спорту.