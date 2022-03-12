Десятое "золото" для Украины

В предпоследний соревновательный день состоялись соревнования в лыжной гонке. Наши атлеты снова продемонстрировали лучший результат, сообщает 24 канал.

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Представительница Киевщины пополнила десятым золотом медальную копилку сборной Украины. Кононова стала чемпионкой "белых" Игр-2022 в лыжной гонке на средней дистанции среди стоячих спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также Дмитрий Суярко и Ирина Буй завоевали по одной бронзовой медали.

В активе сборной Украины уже 28 наград – 10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

В последний соревновательный день в Пекине разыграют 6 комплектов медалей в трех видах спорта.