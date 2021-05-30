Україна завоювала 14 медалей на чемпіонаті Європи з самбо

У Лімасолі завершився чемпіонат Європи з самбо. Збірна України здобула на Кіпрі 14 медалей (6 золотих, 3 срібні та 5 бронзових). Також в України два Кубки – "золотий" у бойовому розділі та "срібний" – у змаганнях жінок.

6 золотих медалей України

Золоті медалі виграли: Марія Буйок (спортивне самбо, до 50 кг), Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кг), Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кг), Владислав Руднєв (бойове самбо, до 79 кг), Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кг), Анатолій Волошинов (бойове самбо, до 98 кг).

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Срібло вибороли: Галина Ковальська (спортивне самбо, до 80 кг), Олександр Воропаєв (бойове самбо, до 64 кг), Размік Тоноян (бойове самбо, понад 98 кг).

Бронзові нагороди Україні принесли: Юлія Гребеножко (спортивне самбо, до 65 кг), Катерина Москальова (спортивне самбо, до 72 кг), Анастасія Комович (спортивне самбо, 80 кг), Дмитро Євдошенко (спортивне самбо, до 64 кг), Роман Труш (спортивне самбо, до 71 кг).

Потужний виступ юніорів