Україна завоювала 11 медалей на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики

У Каїрі 5 – 6 червня відбувся другий етап Кубка світу зі спортивної гімнастики. Збірна України зі спортивної гімнастики завоювала 11 медалей.
Ковтун здобув три "золота"
Найбільше медалей у скарбничку збірної України приніс Ілля Ковтун. Він завоював 5 медалей.
До слова Українці взяли три медалі Кубку світу зі спортивної гімнастики, Ковтун здобув друге "золото"
Ковтун здобув "золото" у вільних вправах, вправах на перекладині і на коні. Також Ілля виграв "бронзу" в опорному стрибку і на паралельних брусах.
Назар Чепурний завоював "золото" в опорному стрибку, а також бронзову нагороду у вправі на коні.
У вправі на різновисоких брусах перемогла Діана Варінська. Крім цього, Діана завоювала "срібло" у вільних вправах і вправі на колоді.
Роман Ващенко виграв "бронзу" у вправі на кільцях.
Медальний залік Кубка світу в Каїрі
1. Україна – 5 "золото", 2 "срібло", 4 "бронза"
2. Єгипет – 2 "золото", 2 "срібло"
3. Угорщина – 1 "Золото", 2 "срібло", 1 "бронза"
4. Литва – 1 "золото", 1 "срібло", 1 "бронза"
5. Румунія – 1 "золото", 1 "бронза"