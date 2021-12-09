Україна зацікавлена ​​у проведенні Суперкубку УЄФА у 2024 чи 2025 році, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Одне з питань – проведення європейських футбольних подій в Україні.

Фінальні змагання в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що наша країна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році. Це футбольний матч між переможцями ліги чемпіонів та Ліги Європи попереднього сезону.

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У 2022 році матч за Суперкубок УЄФА прийме фінський Гельсінкі. У 2023 році матч відбудеться в російській Казані. На проведення матчу в

Також Українська асоціація футболу розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту,

– відзначив Зеленський.

При цьому в Україні намагаються дбати про те, щоб спорт був привабливим і доступним для кожного громадянина.

"Ми робимо й робитимемо все, щоб спорт був привабливим для українців. Для нас важливо, щоб у кожному дворі, у кожному містечку люди мали змогу безкоштовно й у будь-який час займатися спортом", – зазначив Президент України.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Александеру Чеферіну орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.