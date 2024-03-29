Особливість Реброва: збірна України очолила цікавий рейтинг команд-учасниць Євро-2024

Наша національна команда стала однією з наймолодших у кваліфікації на чемпіонат Європи. Середній вік гравців збірної України становить трохи менше 26 років.

Збірна України цього тижня завоювала путівку на чемпіонат Європи-2024. Команда Сергія Реброва переграла Ісландію у фіналі плей-оф відбору та вчетверте поспіль виступить на Євро.

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Україна – наймолодша

Тим часом, наша команда очолила цікавий рейтинг серед учасників турніру. Як підрахував ресурс Opta, збірна України є наймолодшою за середнім віком гравців серед команд, які кваліфікувались на Євро-2024.

Середній вік футболістів, яких залучив Сергій Ребров у кваліфікації, становить 25 років та 272 дні. Це найменший серед команд, що пробились на Євро, та другий взагалі у європейській кваліфікації.

Більш молодою була лише збірна Болгарії (24 роки та 278 днів), втім "леви" не мали ані шансу на вихід на Євро. Команда фінішувала останньою у своїй відбірковій групі.

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Що цікаво, найстаршою збірною-учасником Євро-2024 є команда Словаччини, з якою Україні доведеться грати в одній групі. Середній вік збірної – 29 років та 264 дні. Це лише на 44 дні менше, ніж у найстаршої команди всього відбору – збірної Чорногорії.

Нагадаємо, що, окрім словаків, Україна гратиме у групі Е проти Бельгії та Румунії. Сам турнір пройде на полях Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року.