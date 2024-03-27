Україна вчетверте поспіль вийшла на Євро: хто суперники та календар матчів

Збірна України успішно пройшла стикові матчі кваліфікації, здолавши у вольовому стилі Боснію і Герцеговину та Ісландію. Тепер на команду Сергія Реброва чекатиме як мінімум три гри на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Збірна України успішно провела плей-оф відбору на Євро-2024. У півфіналі команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1), а у фіналі з аналогічним рахунком здолала Ісландію, пише 24 канал.

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Розклад матчів та хто суперники

Таким чином збірна України гарантувала собі путівку на чемпіонат Європи-2024. Для нашої команди це буде четверта поспіль участь на Євро. Тим часом вже відомі суперники та календар "синьо-жовтих" на турнірі.

Команда Сергія Реброва потрапить у групу Е, де її суперниками стануть команди Бельгії, Румунії та Словаччини. Календар групових ігор збірної України виглядає наступним чином:

17 червня (понеділок), 16:00. Румунія – Україна (Мюнхен)

Румунія – Україна 21 червня (п'ятниця), 16:00. Словаччина – Україна (Дюссельдорф)

Словаччина – Україна 26 червня (вівторок), 19:00. Україна – Бельгія (Штутгарт)

Можливий шлях у плей-оф

В разі перемоги у групі Україна гратиме матч 1/8 фіналу в Мюнхені 2 липня проти однієї з команд, що посядуть треті місця. Друге місце виведе Україну на гру в Дюссельдорфі 1 липня проти віцечемпіона квартету D, де гратимуть Франція, Нідерланди, Австрія та Уельс або Польща.

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Крім того, збірна України може вийти в плей-оф навіть з третього місця, якщо буде у топ-4 з шести "третіх" команд усіх груп. В такому випадку наша команда гратиме або проти переможця групи В (Іспанія, Італія, Хорватія, Албанія) або групи С (Англія, Данія, Сербія, Словенія).

Ці ігри пройдуть 30 червня або в Кельні, або і Гельзенкірхені. Сам же турнір пройде з 14 червня по 14 липня в Німеччині. Фінал пройде у Берліні. Нагадаємо, що напередодні Євро-2024 Україна зіграє три товариські матчі: