Скандал у збірній України: лідер команди пішов на конфлікт з Ребровим напередодні Євро-2024

Відомий інсайдер розповів неприємну історію, яка трапилась напередодні чемпіонату Європи. Виявилось, що не всіх лідерів збірної влаштовувала гра під керівництвом Реброва.

Збірна України з футболу завершила свої виступи на Євро-2024. Після нічиєї з Бельгією команда Сергія Реброва посіла останнє місце у групі Е.

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Лідер збірної проти тренера

Напередодні чемпіонату Європи у таборі нашої команди сталась скандальна ситуація. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, один із гравців команди пішов на конфлікт із Сергієм Ребровим.

Мова про гравця Арсеналу Олександра Зінченка. За даними джерела, ситуація трапилась за кілька місяців до чемпіонату Європи.

Причиною конфлікту стало незадоволення футболістом методом роботи тренера. Журналіст запевняє, що Зінченко налаштовував інших гравців збірної проти Реброва з мотивацією, що гра команди стала занадто складною.

Зрештою конфлікт не залишився відкритим. Перед Євро Зінченко відверто поговорив із Ребровим. Сторони дійшли консенсусу та потисли одна одній руку.

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Ребров у збірній України

Нагадаємо, що Сергій Станіславович очолив збірну України у червні минулого року. За цей час тренер провів на чолі команди 16 матчів – 8 перемог, 5 нічиїх і 3 поразки.

Ребров допоміг "синьо-жовтим" потрапити на чемпіонат Європи-2024 через стикові матчі. На самому турнірі збірна України набрала 4 очки, як і інші суперники по групі Румунія, Бельгія та Словаччина. Втім, через погану різницю голів наша збірна не вийшла у плей-оф.