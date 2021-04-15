Україна – Японія: гра Світоліної відкриє матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу вже 16-17 квітня проведе матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії. Тенісистки дізнались своїх суперниць та розклад поєдинків.
У п'ятницю, 16 квітня, у Чорноморську стартують тенісні поєдинки між Україною та Японією. Першою на корт вийде п'ята ракетка світу Еліна Світоліна.
Цікаво прочитати Спробую принести перемогу команді, – Світоліна про матчі збірної України проти Японії
26-річна тенісистка спробує здобути перше очко для нашої збірної у матчі проти Тіхіро Мурамаци. Також цього змагального дня на корт в Одеській області вийде 18-річна Марта Костюк. Протистояння розпочнуться об 11:00.
17 квітня відбудуться два одиночних матчі та парна зустріч, де під українським прапором вийдуть Світоліна та Костюк, а також сестри Кіченок. Двобої стартують об 11:00.
Результати жеребкування
- Еліна Світоліна – Тіхіро Мурамацу
- Марта Костюк – Юкі Найто
- Еліна Світоліна – Юкі Найто
- Марта Костюк – Тіхіро Мурамацу
- Надія Кіченок / Людмила Кіченок – Сіхо Акіта / Хімарі Сато
Як бачимо, що Катаріна Завацька у заявці у статусі запасної тенісистки. 21-річна спортсменка вийде на корт у тому випадку, якщо хтось з українок травмується. До слова, наші суперниці прилетіли в Україну у цікавому складі. У їх заявці відсутня одна з найкращих тенісисток світу Наомі Осака.