Україна – Японія: гра Світоліної відкриє матчі Кубку Біллі Джин Кінг

15 квітня 2021 , 14:49
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Джерело:

БТУ

Жіноча збірна України з тенісу вже 16-17 квітня проведе матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії. Тенісистки дізнались своїх суперниць та розклад поєдинків.

У п'ятницю, 16 квітня, у Чорноморську стартують тенісні поєдинки між Україною та Японією. Першою на корт вийде п'ята ракетка світу Еліна Світоліна.

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26-річна тенісистка спробує здобути перше очко для нашої збірної у матчі проти Тіхіро Мурамаци. Також цього змагального дня на корт в Одеській області вийде 18-річна Марта Костюк. Протистояння розпочнуться об 11:00.

17 квітня відбудуться два одиночних матчі та парна зустріч, де під українським прапором вийдуть Світоліна та Костюк, а також сестри Кіченок. Двобої стартують об 11:00.

Результати жеребкування

  • Еліна Світоліна – Тіхіро Мурамацу
  • Марта Костюк – Юкі Найто
  • Еліна Світоліна – Юкі Найто
  • Марта Костюк – Тіхіро Мурамацу
  • Надія Кіченок / Людмила Кіченок – Сіхо Акіта / Хімарі Сато

Як бачимо, що Катаріна Завацька у заявці у статусі запасної тенісистки. 21-річна спортсменка вийде на корт у тому випадку, якщо хтось з українок травмується. До слова, наші суперниці прилетіли в Україну у цікавому складі. У їх заявці відсутня одна з найкращих тенісисток світу Наомі Осака.

Автор: Софія Кулай