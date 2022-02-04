Україна взяла участь у церемонії відкриття Олімпіади-2022: святкові фото
4 лютого 2022 , 14:47Читать новость на русском
У самому розпалі церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Український прапор вже з'явився у чаші арени "Пташине гніздо".
Україна на церемонії відкриття
Прапороносцями збірної України стали олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко та талановита фігуристка Олександра Назарова. Саме ці спортсмени отримали почесну місію нести український прапор на параді країн-учасниць, повідомляє 24 канал.
До теми У Пекіні розпочалося відкриття зимових Олімпійських ігор 2022: яскраві фото
Разом із прапороносцями на стадіоні "Пташине гніздо" з'явились ще декілька представників збірної України.
Вихід Україна на церемонії відкриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images
Український прапор на церемонії відкриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images