Україна взяла реванш у Словенії у кваліфікації Євробаскет-2022

Збірна України з баскетболу зіграла черговий матч відбору на Чемпіонат Європи 2022 року. В Києві наша команда обіграла Словенію.

Українцям в цьому матчі треба було не лише перемагати, але й робити це з різницею в 12 і більше очок, щоб мати шанс на перше місце в групі. Адже перша гра між цими командами закінчилася поразкою українців 73:84.

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Та якщо з першим завданням українці впоралися, то виграти з потрібною різницею так і не вдалося.

Джером Рендл відкрив рахунок у цьому матчі дальнім кидком. Але після цього суперник приголомшив ривком 9:0. Тож аж до третьої чверті українська команда була постійно у ролі наздоганяючої.

На останню чверть обидві збірні вийшли за мінімальної переваги гостей. І лише тоді збірна України не просто вийшла вперед в рахунку, але й зуміла втримати цю перевагу.

Україна – Словенія 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23)

Найрезультативнішим у складі нашої команди й матчу загалом став Джером Рендл – 24 очка.

Збірна України втратила можливість вийти з групи з першого місця. Хоча ще перед цим гарантувала собі потрапляння на Євробаскет-2022. Тепер же у понеділок, 22 лютого, у матчі проти Угорщини вирішиться доля другого місця. Україні треба перемагати з різницею у три очки.