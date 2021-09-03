Україна втратила найкращого гравця УПЛ перед матчем з Францією на ЧС-2022

Лідер київського Динамо Віталій Буяльський отримав пошкодження у виїзному матчі відбору на ЧС-2022 проти Казахстану (2:2). Він не зможе допомогти нашій національній команді.

Буяльський покинув збірну України

Через цю травму 28-річний півзахисник Динамо, визнаний найкращим футболістом Прем'єр-ліги минулого сезону, пропустить два тижні.

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Буяльський не допоможе Україні як у відбірковому матчі з Францією 4 вересня, так і в товариській грі з Чехією 8 вересня.

Крім того, під питанням – участь Буяльського в першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів з Бенфікою, який Динамо проведе 14 вересня.

У рамках 5 туру відбору на ЧС-2022 команда Олександра Петракова зіграє у суботу, 4 вересня. Матч проти Франції на "Олімпійському" розпочнеться о 21:45.

Зустріч з французами буде мати велике турнірне значення для підопічних Олександра Петракова. Наші суперники лідирують в групі з вісьмома очками і знаходяться на єдиній позиції, яка гарантує пряме попадання на Мундіаль.

Зазначимо, що до виходу на поле в протистоянні з Казахстаном Буяльський не виступав за збірну протягом двох з половиною років.