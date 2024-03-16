Тотальне фіаско: чоловіча збірна України з біатлону втратила квоту в 5 спортсменів

У чоловічих спринтерських та індивідуальних гонках Кубка світу в наступному сезоні Україну зможуть представляти не більше чотирьох біатлоністів. Все тому, що "синьо-жовті" фінішували 11-ми в заліку Кубка націй.

Чоловічий спринт у межах заключного етапу Кубка світу в канадському Кенморі був заключною гонкою, очки за яку йшли до заліку Кубка націй, від якого залежать квоти команд на наступний сезон. Україна посіла підсумкове 11-те місце, через що втратила квоту в п'ять спортсменів на наступний сезон, пише 24 Канал.

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У наступному сезоні на Кубку світу Україна матиме менше представництво

Збірна України завершила сезон з показником у 5573 очки. Це на 432 очки менше, аніж у сезоні 2022/23, який "синьо-жовті" біатлоністи завершили дев'ятими.

Через непотрапляння до топ-10, Україна не зможе виставляти по 5 біатлоністів на спринти та індивідуальні гонки, як це було раніше. Відтепер квота "синьо-жовтих" у наступному сезоні − чотири спортсмени.

Жіноча ж збірна завершила сезон на дев'ятому місці Кубка націй і зберегла наявну квоту. Тож у жіночих гонках, як і у поточному сезоні, Україну продовжать представляти по п'ять біатлоністок.