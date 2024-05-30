Втрачене покоління та гроші: більше сотні шахістів з України змінили країну після початку війни

Повномасштабний напад Росії на Україну негативно вплинув на кадрову ситуацію у світі шахів. Наша федерація втратила чимало спортсменів, чиї трансфери ще і принесли гроші проросійській ФІДЕ.

Український спорт після початку повномасштабної війни постав перед серйозними кадровими проблемами. Чимало іноземців залишили Україну. Це ж стосується і наших спортсменів, які змінили громадянство.

До теми Готовий оформити заповіт і поїхати воювати в Україну: відверте зізнання ексчемпіона світу

Відтік українських шахістів

Про велику кадрову катастрофу стало відомо у шахах. Видання Tribuna.com провела дослідження кількості шахістів, які за останні два роки змінили Україну на іншу країну. Таких спортсменів виявилось аж 110.

Ба більше, понад половина з них (66) є дітьми, тобто їм менше 18 років. При цьому вісім шахістів зі всього списку вирішили зрадити Батьківщину та перейшли до федерації Росії. У списку є як поки невідомі імена, так і гравці з високим рейтингом ФІДЕ:

Кирило Шевченко (Румунія) – 2677

Віталій Сивук (Швеція) – 2551

Платон Гальперін (Швеція) – 2547

Пен Лі Мін (Швейцарія) – 2544

Семен Мітусов (Норвегія) – 2477

Першого варто назвати найгучнішою втратою, адже Шевченко нині йде 57-им саме у чинному рейтингу ФІДЕ. При цьому, згідно з правилами трансферів, на переході Кирила до румунської федерації мала заробити ФШУ.

Читайте також Гросмейстер зі Львова передав всі кошти на допомогу ЗСУ після перемоги у турнірі

Виплати за трансфери

Ця сума мала б становити близько 30 тисяч євро. Втім у румунській організації підтвердили факт платежу, але не назвали суму. А ФШУ і зовсім відмовилась коментувати розмір та долю цих виплат.

Варто відзначити, що на кожному із трансферів між федераціями заробляє власне ФІДЕ, керівником якої є росіянин Аркадій Дворкович. За переходи українських шахістів всесвітня шахова організація отримала близько 54 тисяч євро.

Що стосується трансферів "на вхід", то за останні два роки 7 шахістів отримали право виступати під прапором України. Що цікаво, в обох списках Тихон Черняєв. 14-річний хлопець у 2022-му став грати під прапором Німеччини, але вже за рік повернувся до ігор під українським прапором.