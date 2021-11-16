Україна вийшла в плей-офф ЧС-2022: дата жеребкування та потенційні суперники

Збірна України зуміла пробитися до плей-офф кваліфікації чемпіонату світу з футболу. У своїй групі вона посіла друге місце, і тепер зіграє за одну з трьох путівок на Мундіаль.

Три місця на 12 команд

За три додаткові путівки на чемпіонат світу змагатимуться 12 збірних. Це 10 команд, які посіли другі місця у своїх групах, а також дві кращі збірні серед переможців груп Ліги націй, які не вийшли напряму.

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Команди перед тим поділять на три шляхи по чотири команди в кожній. Спочатку збірним доведеться зіграти півфінальні матчі, переможці яких вийдуть у фінали. Півфінали відбудуться 24 – 25 березня 2022 року, фінали заплановані на 28 – 29 березня 2022 року. Всі протистояння складатимуться з одного матчу. Півфінали зіграють на полі сіяних команд. Для кожного фіналу плей-офф заздалегідь проводиться жеребкування, щоб визначити, який переможець півфіналу проведе одноматчеве протистояння вдома.

Суперники України

В плей-офф ЧС-2022 вийшли 12 команд. Це збірні України, Туреччини, Уельсу, Північної Македонії, Австрії, Росії, Чехії, Шотландії, Португалії, Швеції, Італії та Польщі.

До сіяних команд потрапили шість кращих збірних серед тих, які посіли другі місця у своїх групах. Це Португалія, Шотландія, Італія, Швеція, Уельс та Росія. Україна – серед несіяних, відтак, за винятком росіян, українці зіграють з однією з цих збірних.

Дата жеребкування

Жеребкування стикових поєдинків відбудеться 26 листопада 2021 року. Тоді Україна і дізнається імена потенційних суперників.