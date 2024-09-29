Україна вперше за 28 років зіграє у півфіналі ЧС з футзалу: хто суперник та коли матч

Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу чемпіонату світу, який триває в Узбекистані. У наступному поєдинку "синьо-жовтим" протистоятиме найтитулованіша команда з футзалу.

На чемпіонаті звіту з футзалу визначилися перші два півфіналісти. У першому чвертьфінальному протистоянні Бразилія обіграла Марокко (3:1), а у другому Україна перемогла Венесуелу (9:4), пише 24 Канал.

Читайте також Чемпіонат світу з футзалу: де дивитись матчі збірної України

Другий вихід у півфінал

Для "синьо-жовтих" це другий в історії вихід до півфіналу за весь час виступів на Мундіалях. Вперше такого успіху українці досягли у 1996 році. Тоді у півфіналі збірна України поступилася Іспанії (1:4), а у матчі за "бронзу" мінімально програла Росії (2:3).

Результати України на чемпіонатах світу

1992 (Гонконг) – не брала участі

1996 (Іспанія) – 4 місце

2000 (Гватемала) – не вийшла до фінального турніру

2004 (Тайвань) – 6 місце

2008 (Бразилія) – 8 місце

2012 (Таїланд) – 5 місце

2016 (Колумбія) – 13 місце

2021 (Литва) – не вийшла до фінального турніру

Коли Україна гратиме у півфіналі

У півфінальному матчі збірна України зіграє проти Бразилії. На рахунку "селесао" п'ять чемпіонських титулів: (1989, 1992, 1996, 2008, 2012). Крім того, бразильці на чемпіонатах світу здобули одне "срібло" (2000) та дві "бронзи" (2004, 2021).

В Узбекистані "селесао" ще не програвали. Вони без проблем виграли групу В та вийшли до 1/8 фіналу. На груповій стадії бразильці по черзі декласували Кубу (10:0), Таїланд (9:1) та Хорватію (8:1).

У 1/8 фіналу Бразилія розгромила Коста-Рику з рахунком 5:0. А у чвертьфіналі без проблем обіграла Марокко 3:1. Тож пройти такого суперника українцям буде дуже складно.

Півфінальний матч Україна – Бразилія відбудеться 2 жовтня. Поєдинок у Ташкенті на "Humo Arena" розпочнеться о 18:00 за київським часом. На жаль, через дискваліфікацію у "синьо-жовтих" не зіграє Назар Швед.