Україна вийшла на друге місце в групі: Боснія і Герцеговина зіграла внічию з Казахстаном

У відбірковому матчі на чемпіонат світу 2022 року збірна Боснії і Герцеговини на своєму полі в драматичній грі зіграла внічию з Казахстаном – 2:2.

Боснія і Герцеговина – Казахстан 2:2

Гол: П'яніч, 74, Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5

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Казахи несподівано вийшли вперед на початку другого тайму – відзначився Ісламбек Куат. Боснійці відігралися зусиллями Міралема П'яніча, який реалізував пенальті.

За кілька хвилин до фінального свистка Лука Мена вивів господарів вперед, але в компенсований час Бахтієр Зайнутдінов ударом зі штрафного зрівняв рахунок.

Після цього матчу Боснія і Герцеговина набрала 3 очки і займає четверте місце в групі D, зігравши чотири гри. В активі Казахстану також 3 очка і п'ята позиція. Збірна України завдяки результатам цього дня піднялася на друге місце в групі, зігравши п'ять матчів.

У сьомому турі Казахстан прийме Боснію і Герцеговину на своєму полі. Матч відбудеться 9 жовтня.

Боснія і Герцеговина – Казахстан відеоогляд