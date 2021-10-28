Україна витратила 200 мільйонів гривень на підготовку до Олімпіади у Пекіні

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про фінансування підготовки спортсменів до зимових Олімпійських Ігор у Пекіні. Чиновник організував зустріч з федераціями із зимових видів спорту, які будуть брати участь у Іграх.

Мінмолодьспорту виконало всі свої обіцянки

Гутцайт запевняє, що Міністерство молоді та спорту повністю забезпечило закупки спортивного обладнання й інвентарю та проведення відповідних зборів. А ще держава призначила 12 стипендій для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі у зимових Олімпійських Іграх.

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Спортсмени та тренери у 2021 році отримали майже 200 мільйонів гривень на підготовку до Олімпійських ігор у Пекіні,

– заявив Гутцайт.

Міністр наголосив, що він особисто готовий підключатися до всіх питань пов’язаних з нашими спортсменами та тренерами.

"Звісно, розумію, що головне завдання держави – розбудувати спортивну інфраструктуру для ще якіснішої підготовки наших спортсменів. На жаль, майже всі роки незалежності України цим питанням ніхто не опікувався. Але, маючи велику підтримку безпосередньо від Глави держави, ми активно змінюємо ситуацію та вже через декілька років ви зможете побачити зовсім іншу картину", – розповів Гутцайт.

Також чиновник згадав, сучасний біатлонний комплекс, який успішно розбудовується у селі Поляниця, що на Івано-Франківщині.

До головних зимових Ігор залишилося не так багато часу. Мінмолодьспорту виконало всі свої обіцянки перед федераціями,

– додав наостанок міністр.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого.