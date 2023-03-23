"Олімпіада – не арбітр політичних суперечок": президент МОК заступився за Росію та Білорусь

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах продовжує прокладати собі дорогу вслід "за русскім воєнним кораблем". Очільник МОК зробив чергову проросійську заяву.

69-річний німецький очільник МОК знову твердить, що "спорт внє палітікі". Томас Бах висловився щодо можливого повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, а також їх участі на Олімпіаді-2024 у Парижі.

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Бах: Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними

Президент Міжнародного олімпійського комітету заявив, що Олімпійські ігри та їх керівники повинні бути поза політикою. Цікаво, що Бах назвав війну в Україні "глобальною політичною суперечкою".

Томас Бах заявив, що МОК та спорт в цілому повинен бути політично нейтральними, але не аполітичними. Але ж спорт не може бути поза політикою. Очільник Комітету вкотре підтвердив, що стоїть на боці відсторонених росіян та білорусів.

Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не може передати свою об'єднувальну силу. Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними. Ми добре знаємо, що світом керує політика. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні включати це у своє мислення. Але ми не повинні робити помилку, підносячи себе до арбітрів політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цією політичною владою,

– наголосив Бах.

Також очільник МОК висловив свої співчуття українському народу та спортсменам нашої країни. Бах запевнив, що вимоги України щодо повної ізоляції Росії ставляться МОК у складну ситуацію.

Україна хоче, і це пряма цитата, "повної ізоляції всіх росіян". Ми стоїмо перед дилемою. Ми співчуваємо, страждаємо та розуміємо український народ та спортсменів. З іншого боку, ми як глобальна організація несемо відповідальність за права людини та Олімпійську хартію. Вони не допускають такої тотальної ізоляції людей із певним паспортом,

– додав президент МОК.

Бах не перестає шокувати цивілізований світ своїми заявами. Міжнародний олімпійський комітет намагається всидіти одразу на двох стільцях – залишатись добрими до України та не втратити довіру Росії.

Скандальні плани та розмови МОК про повернення росіян та білорусів на міжнародну арену вже дало свої плоди на користь ворожих країн. Міжнародна федерація фехтування допустила до змагань Росію та Білорусь, що викликало шквал критики зі сторони фехтувальників із різних куточків нашої планети.

Українська сторона заявила про бойкот змагань, де братимуть участь росіяни та білоруси. Німеччина на тлі цих новин відмовилась проводити Кубок світу через допуск фехтувальників країн-агресорів.