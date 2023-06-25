"Найкращий скіл дня": УЄФА відзначила майстерність збірної України красивим відео

Молодіжна збірна України прекрасн себе зарекомендувала на міжнародній арені. Європейська асоціація у захваті від "синьо-жовтої" команди.

УЄФА вразила техніка гравців молодіжної збірної України на Євро-2023. Дії "синьо-жовтих" футболістів європейська асоціація визнала найкращими у зіграному турі.

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Не залишають запитань щодо свого успіху

Український колектив класно виступає на юнацькому континентальному турнірі, оскільки у двох поєдинках у групі збірній України вдалося здобути дві "сухі" перемоги (проти Хорватії 2:0 та Румунії 0:1). Таким чином "синьо-жовті" достроково вийшли у чвертьфінал молодіжного Євро-2023. Проте український колектив не дарма здобуває такий позитивний результат, оскільки "синьо-жовті" демонструють, що повністю заслуговують бути у центрі уваги. УЄФА визнало дії збірної України "скілом дня", тобто наші хлопці продемонстрували найкращу майстерність.

Дмитро Криськів у грі з румунами завдяки своїй прекрасній техніці просунув атаку українців далі, доставивши м'яч у карний майданчик опонента. Той момент "синьо-жовті" реалізувати не змогли, проте продемонстрували чого вони варті, що згодом вилилось у жаданий результат.

Відео УЄФА:

Нагадаємо, що збірна України 27-го червня зустрінеться із іспанцями, які також дострково подолали групу. Команди між собою вирішать, хто ж займе першу сходинку у квартеті та потрапить на другу команду групи D (серед можливих суперників в чвертьфіналі Франція, Швейцарія, Норвегія та Італія).