Ефект Верняєва: Україна вдруге поспіль тріумфувала на змаганнях зі спортивної гімнастики – відео

В угорському місті Сомбатхей з 9 по 10 вересня відбувся п'ятий етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики. Він став передостаннім для атлетів у нинішньому сезоні.

Збірна України потужно виступила на змаганнях та вдруге поспіль стала переможницею етапу Кубка світового виклику. Усього на рахунку українських спортсменів 7 медалей на турнірі в Угорщині, пише 24 Канал.

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Верняєв знову оформив "золото" плюс "срібло"

Цим змаганням передували виступи українських гімнастів у турецькому Мерсіні, там збірна України також тріумфувала у медальному заліку, здобувши вісім нагород.

Саме ці 2 турніри стали першими після повернення у спорт для Олега Верняєва. Український олімпійський чемпіон знову продемонстрував свій клас та здобув 2 медалі.

Спочатку Олег став віцечемпіоном у вправах на коні, отримавши за свій виступ 14,633 балів. Пізніше ж додав "золото" на паралельних брусах, цей виступ українця оцінили в 14.966 балів.

Дивіться відео зі здобуттям "срібла" від Верняєва

Відео з чемпіонським виступом на паралельних брусах

Всього на етапі у Сомбатхеї Україна була представлена шістьма спортсменасм. До заявки команди увійшли: Назар Чепурний, Олег Верняєв, Пантелей Колодій, Микита Мельников, Єлизавета Губарева та Анна Лащевська.

Окрім 2 медалей Олега Верняєва нагороди Україні принесли: "золото" (Назар Чепурний в опорному стрибку та Анна Лащевська на колоді), "срібло" (Єлизавета Губарева на різновисоких брусах та колоді), "бронзу" (Назар Чепурний на паралельних брусах).