Галопом по Європах: як збірна України готуватиметься до вирішальних матчів відбору на Євро-2024

Команда Сергія Реброва не має змогу проводити збори та міжнародні матчі в Україні через воєнний стан. У березні "синьо-жовті" зіграють із Боснією і Герцеговиною, а також Ізраїлем або Ісландією.

Вже цього тижня збірна України з футболу почне підготовку до вирішальних матчів кваліфікації на Євро-2024. У раунді плей-оф першим суперником команди Сергія Реброва стане Боснія і Герцеговина.

До теми Підсилення захисту та атаки: Ребров довикликав двох гравців у збірну України

Підготовка в Іспанії

Збір напередодні цього матчу "синьо-жовті" проведуть в іспанській Марбельї. Саме там у четвер, 14 березня, зберуться гравці Шахтаря, Динамо та Дніпра-1, які свої матчі 21 туру УПЛ відіграють у вівторок.

Підготовка у футбольному центрі "Банус" триватиме п'ять днів, до 19 березня. Протягом цього часу до збірної будуть доєднуватися футболісти-легіонери, як тільки відіграють матчі у своїх національних чемпіонатах.

19-го числа збірна України вилетить до Сараєва, де розміститься за два дні до гри. Сама ж зустріч з боснійцями відбудеться 21 березня у місті Зениця, що за 70 кілометрів від столиці.

Читайте також Шансів зіграти за збірну майже немає: спортивний лікар прокоментував травму Циганкова

Збір у Польщі

Вже на наступний день після матчу збірна України відправиться у польську Познань. Там підопічні Реброва проведуть триденний збір, після чого 25-го числа відправляться у Вроцлав.

Саме у цьому місті 26 березня "синьо-жовті" проведуть другий березневий матч. Якщо Україна обіграє Боснію і Герцеговину, то у Вроцлав зіграє з переможцем пари Ізраїль – Ісландія за право виступити на Євро-2024.

В разі поразки від боснійців команда Реброва остаточно втратить шанси на кваліфікацію. Натомість тоді 26 березня Україна гратиме у Польщі товариський матч проти невдахи пари Ізраїль – Ісландія.

. Вихід на Євро-2024 стане четвертим поспіль на континентальних форумах для збірної України. В разі успіху "синьо-жовті" потраплять в групу Е до Бельгії, Словаччини та Румунії.