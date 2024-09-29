Україна вийшла у півфінал ЧС-2024 з футзалу: "синьо-жовті" у вогняному матчі перемогли Венесуелу

Підопічні Олександра Косенка у чвертьфіналі отримали в суперники сенсаційну збірну Венесуели. На кону поєдинку була заповітна путівка до півфіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу.

Україна – Венесуела 9:4

Голи: Абакшин, 5, 16, 18, Шотурма, 14, Швед, 20, Семенченко, 21, Сухов, 27, Чернявський, 32, Микитюк, 38 – Франсія, 6, Віамонте, 16, Відаль, 17, Мурілья, 30

У неділю, 29 вересня, відбувся чвертьфінальний матч ЧС-2024 з футзалу Україна – Венесуела. Суперники вдруге зустрічалися на рівні національних збірних, пише 24 Канал.

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Шалений перший тайм

Венесуела стала справжньою сенсацією Мундіаля в Узбекистані, вибивши з турніру потужну Іспанію. Тож "синьо-жовті" налаштовувалися на матч без жодної недооцінки.

На жаль, через травму залишився на лаві запасних Михайло Зварич. Його у стартовій п'ятірці замінив Андрій Мельник.

Перший тайм виявився дуже видовищним. Уболівальники стали свідками восьми забитих м'ячів. Першими відкрили рахунок українці – Абакшин скористався передачею Корсуна та бездоганно пробив по воротах.

Після цього гра пішла на зустрічних курсах. Після рахунку 3:1 на користь "синьо-жовтих" венесуельці несподівано зуміли відновити паритет.

Проте кінцівка першої половини гри була за підопічними Косенка. Українці забили два голи в роздягальну та зробили на рахунок 5:3 на свою користь.

Історична перемога України

Старт другого тайму знову був за українцями. В дебюті Семенченко скористався асистом Абакшина та довів перевагу до 6:3. А на 27-й хвилині голкіпер "синьо-жовтих" Сухов здійснив сольний прохід від власних воріт та пробив точно у верхній кут воріт – 7:3!

Наприкінці цього результативного матчу глядачі побачили ще три забиті м'ячі. У підсумку "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 9:4 та опинилася серед чотирьох найкращих збірних світу.

Відеоогляд матчу Україна – Венесуела

Україна вперше за останні 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу, де зіграє проти Бразилії. Поєдинок відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 18:00 за київським часом.