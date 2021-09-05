Україна у важкому поєдинку перемогла Португалію на Євро з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу провела третій матч групового етапу на чемпіонаті Європи. Підопічні Угіса Крастінша у непростому поєдинку зламали опір Португалії.

Португалія – Україна 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15)

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Українські волейболісти після досить рівно початку поєдинку почали нарощувати перевагу. Це призвело до розгрому португальців у першому сеті з рахунком 18:25.

Команда Крастінша провалила старт другої партії. Португальці спробували піти у відрив, проте українські волейболісти зрівняли рахунок. Попри це Португалія вела 21:17 і була близька, щоб зрівняти рахунок по партіях.

Та у відповідальний момент "синьо-жовті" зібралися та вирвали перемогу!

Протягом усього третього сету на майданчику точилася рівна боротьба. Більш успішними наприкінці партії були португальці й здобули перемогу.

На жаль, у четвертому сеті українці дозволили супернику домінувати й зрівняти рахунок за партіями – 2:2.

У вирішальному сеті українці проявили холоднокровність та дотиснули непоступливих португальців.