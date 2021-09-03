Україна – Сербія 0:3 (25:27, 24:26, 21:25)

До слова Україна з драматичної перемоги у групі смерті стартувала на Євро з волейболу

У першій партії серби майже весь час вели в рахунку. Однак наприкінці Україна відігралася і навіть вийшла уперед 25:24. Проте реалізувати сет-поїнт українцям не вдалося і замість цього вони програли партію.

Другий сет пройшов більшу частину часу із перевагою України. На початку перевага навіть складала три м'ячі, проте через помилки під час подач поширити її не вдалося. У підсумку серби відігралися й самі здобули перемогу з мінімальним рахунком.

Переломити хід поєдинку на свою користь українцям було не під силу. Уже на старті партії Сербія здбула серйозну перевагу у 5-6 очок, яку намагался втримати.

Українцям вдалося суттєво скоротити перевагу сербів та спробувати зачепитися за четверту партію. Але серби все ж втримали її та вирвали перемогу. Найкращими гравцями матчу у складі України були Дмитро Вієцький та Олег Плотницький, які набрали по 12 очок.