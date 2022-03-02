Україна вам не рада, російський корабель, йди додому, – Усик звернувся до російських зірок

Чемпіон світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до російських співаків Олега Газманова та Басти, а також до продюсера Яни Рудковської.

Олександр Усик також не збирається покидати Україну та прийняв рішення допомогти місцевій армії. Боксер взяв до рук зброю.

До слова Ексчемпіони світу з боксу зі зброєю в руках захищають Україну

"Визволителі звільнили людей... назавжди. Житловий район, місто Ірпінь. Україна вам не рада. Російський військовий корабель, йди додому", – написав Усик.

Також український чемпіон опублікував відео очевидців, як мирні жителі України без зброї зупинили колону бронетехніки РФ.

"Російські війська, ви ще не зрозуміли, що народ України вам не радий", – написав Усик.

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