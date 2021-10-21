Україна у валідольному матчі вигризла перемогу у Чехії

Жіноча збірна України з футзалу 21 жовтня розпочала свій шлях в основному раунді Євро-2022. "Синьо-жовті" у надскладному матчі вистраждали перемогу у Львові.

Чехія – Україна 4:5

Голи: Скалова, 25, 25, Штурмова, 30, Сокуеса,40 – Шульга, 9, 18, Гриценко, 24, Сидоренко, 27, 37

Непрості суперниці потрапили в одну групу з Україною – Бельгія, Чехія та Фінляндія.

Паралельний матч основного раунду Євро-2022 у групі завершився переконливою перемогою Фінляндії над Бельгією з рахунком 0:3.



Чехія – Україна / Фото 24 каналу

Українки першим номером розпочали поєдинок. Декілька потужних ударів Гриценко та Шульги пройшли повз ворота. Чешки діяли на контратаках, але м'яч так і не долітав до рук Сагайдачної.

Вже у середині першого тайму наші футзалістки втілили свою активність у гол. Шульга з флангу наважилась на удар – м'яч пролетів поміж рук голкіперці Чехії прямо під поперечину. Українки відкрили рахунок – 0:1.



Українки відсвяткували гол / Фото 24 каналу

Кирильчук пробивала у дальній кут володінь чешок – воротарка суперниць була на місці. Вже за декілька секунд Шульга потужним ударом у дев'ятку воріт могла відзначитись розкішним ударом. Але воротарка господарок впевнено зіграла на лінії.

Вже наприкінці поєдинку знову активністьбула винагороджена. Анна наважилась на дальній удар – воротарка знову вийняла м'яч із сітки власних володінь,

На 24-й хвилині Україна забила втретє. Трудовим голом відзначилась Гриценко. Ксенія відгукнулась на простріл з флангу та вже у підкаті занесла м'яч у ворота – 0:3.



Сейв Кислової / Фото 24 каналу

Однак щось неймовірне створили господарки матчу. На 25-й хвилині Скалова оформила дубль. Рахунок став дуже хитким – 2:3.

Вже через три хвилини підопічні Олега Шайтанова забили четвертий гол. Результативним ударом відзначилась Сидоренко.

Чешкам швидко вдалось звести перевагу суперниць до мінімуму. Кислова не змогла захистити власні володіння після удару прямо по центру воріт. Невпевнено українська голкіперка зіграла на лінії воріт – 3:4.

Дубицька була близька до гола після двох гарматних ударів. Двічі голкіперка чеської збірної була на висоті.

За чотири хвилини до закінчення чешки почали грати у більшості, випустивши п'ятого польового. За це і поплатилась. Сидоренко скористалась відсутністю воротарки –

Чешки мали чудовий шанс забити – дабл-пенальті. Але Сагайдачна стала справжньою рятівницею команди. Рахунок не змінився.

За 36 секунд до завершення матчу чешки знову скоротили відставання – 4:5. Україна здобула надскладну перемогу на "Боско Арені" у своєму стартовому матчі.



Україна перемогла Чехію / Фото 24 каналу