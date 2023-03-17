Вольова перемога: Україна пробилася у фінал Євро-2023 з футзалу серед жінок – відео

Жіноча збірна України з футзалу вперше в історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи. Підопічні Олега Шайтанова у напруженому поєдинку обіграли Угорщину.

Україна – Угорщина 2:1

Голи: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12

У п'ятницю, 17 березня, відбувся півфінальний матч чемпіонату Европи з футзалу серед жінок, в якому зустрічалися збірні України та Угорщини. Переможець зустрічі отримував шанс поборотися за золоті нагороди турніру, пише 24 канал.

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Історичний успіх українок

Матч проходив під диктовку українських футзалісток. Проте на 12-й хвилині зустрічі угорки повели в рахунку. Українки пропустили м'яч від Хорват.

Однак цей гол не зламав наших футзалісток. Дубль Анни Шульги приніс перемогу над Угорщиною та довгоочікувану путівку у фінал чемпіонату Європи.

Зазначимо, що на попередніх чемпіонатах Європи Україна двічі програвала у півфіналах. Тож наразі це найкращий результат в історії збірної. Як мінімум наша команда отримає срібні медалі.

Відео матчу Україна – Угорщина

Фінальний матч Євро-2023 відбудеться в неділю, 19 березня. Суперником України буде чинний чемпіон Європи збірна Іспанії. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:00.