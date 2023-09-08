Перший млинець нанівець: іспанський тренер стартує з поразки на чолі молодіжної збірної України

Команда U21 не найкращим чином провела спаринг проти Бундестім, який став частиною підготовки до старту кваліфікації Євро-2025. Результат гри вирішили два м'ячі після перерви.

Німеччина U21 – Україна U21 2:0

Голи: Бауер, 53, Лемперле, 89.

Молодіжна збірна України з футболу зіграла першу гру під керівництвом нового тренера. На заміну Руслану Ротаню прийшов іспанець Унаї Мельгоса, пише 24 канал.

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Випробування німцями

Напередодні старту кваліфікації Євро-2025 наша команда провела спаринг проти німців. Бундестім є триразовим чемпіоном Європи на цьому рівні, але минулий чемпіонат команда провалила (один бал в групі).

Наша ж збірна тоді дійшла до півфіналу та здобула путівку на Олімпійські ігри. Втім цього разу команда була наполовину новою, адже Мельгоса не міг розраховувати на Трубіна, Мудрика, Бондаренка, Таловєрова та інших.

Тренер випустив з перших хвилин у захисті Нещерета, Салюка та Смолякова, тоді як в атаці місце в основі отримали В"юнник та Волошин. Також коуч довірився дуету з Руха Роману та Теслюку.

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Все вирішив другий тайм

Гра пройшла у спокійному ритмі. Перший тайм не подарував великої кількості моментів, але у другому Німеччина таки відкрила рахунок. Бауер отримав м'яч після розрізного пасу з флангу та пробив повз Нещерета.

Наша ж команда стала активніше грати після пропущеного м'яча. Мельгоса запустив Брагару, Квасницю та Рубчинського і останній став одним з найгостріших на полі. Втім захист німців не дозволяв "синьо-жовтим" створювати багато небезпеки. Німці ж скористались однією з контратак та забили нашим вдруге.

Таким чином, Мельгоса стартує у молодіжці з поразки. Тепер команда має підготуватись до першої відбіркової гри проти Північної Ірландії (12 вересня). Окрім "зелених", суперниками України стануть Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.