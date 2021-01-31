Україна - у топ-6 одиночної змішаної естафети на ЧЄ, Німеччина тріумфально перемогла

У неділю, 31 січня, одиночною змішаною естафетою стартував завершальний день чемпіонату Європи з біатлону. Україна потрапила у топ-6.

Джерело: 24 канал

Німеччина протягом всієї гонки була у лідерській групі та закономірно завдяки другій найкращій стрільбі у гонці завоювала "золото" одиночної змішаної естафети.

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Росія на останнє коло вийшла 2-ю, але повільний темп Гаранічева не дозволив Росії залишитись на другій сходинці. Француз увімкнув усі резерви та завіз команду на друге місце. Російська збірна ж замкнула трійку лідерів.

Результат гонки

1. Німеччина (0+5) 35:01.6

2. Франція (1+8) +21.0

3. Росія (0+6) +26.7

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5. Україна (0+6) +46.6

Хід гонки

Україну у цій гонці представляли Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. 26-річна біатлоністка розпочала естафету для української збірної. Не таким собі уявляла результат на першому вогневому рубежі Меркушина – дві хиби. Анастасія за двома додатковими патронами закрила мішені та вийшла 14-ю із відставанням у майже 17 секунд від лідера, яким стала Росія.

Стійка для Анастасія склалась краще – один постріл у "молоко", але знову додатковий патрон допоміг українці. Тищенко пішов на свій етап 6-м, відставання від Німеччини склало майже 27 секунд.

Бездоганну стрільбу показав Артем на першому для себе у гонці вогневому рубежі. Україна залишилась 6-ю, а от відставання від лідера скоротилось до 24-х секунд. Після стрільби Німеччина далі продовжувала лідирувати, за її спиною відразу розташувались Франція та Росія.

Артем одного разу схибив на стійці та передав естафету Меркушиній на 7-й позиції з відставанням у 36 секунд. Німецька збірна продовжила утримувати лідерство у гонці.

Якось не за планом української команди складалась ця естафета. Анастасія знову використала два додаткових патрони, які відкинули Україну за межі топ-10 – 11 місце та відставання від лідера у 47 секунд.

"Чистою" була четверта стрільба Меркушиної – 9 позиція, а от за часом вдалось скинути лише 4 секунди. Тищенко ж підтримав партнерку по команді та теж ідеально пройшов вогневий рубіж. Україна підійнялась на 7-ю сходинку. Між Росією та Німеччиною йшла запекла боротьба.

Останню стрільбу у гонці Тищенко провів на відмінно – Україна поїхала на останнє коло 5-ю. Найцікавіша боротьба була за "бронзу" між Францією та Італією.

Тищенко без перешкод на останньому колі зберіг для України 5-ю позицію. Перемогу здобула Німеччина.