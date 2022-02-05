Україна створила нам багато проблем, – автор переможного голу збірної Росії

Гравець збірної Росії Артем Ніязов підбив підсумки перемоги над Україною у півфіналі Євро-2022. Матч завершився з рахунком 3:2.

Підбиваючи підсумки поєдинку з українцями, автор переможного голу Артем Ніязов зізнався, що збірна України створила чимало проблем його команді, коли замість голкіпера випустила п'ятого польового гравця.

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"Потрібно віддати належне супернику. При грі чотири на чотири ми були кращими, а при грі п'ять на чотири вони були дуже сильні, створили нам багато проблем. Хлопці витримали в обороні, а також необхідно подякувати воротарю за взяті пенальті", – заявив Ніязов.

Україна – Росія: коротко про матч