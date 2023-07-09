Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії стала переможцем Золотої Євроліги

"Синьо-жовті" не відчули серйозного спротиву від шведок у фіналі турніру. Тепер підопічні Івана Пєткова будуть готуватись до кваліфікаційного турніру до Ліги націй.

Швеція (Ж) – Україна (Ж) 0:3 (17:25, 22:25, 30:32)

Жіноча збірна України з волейболу завершила виступи у Золотій Євролізі. "Синьо-жовті" вдруге в історії вийшли у фінал цього турніру, пише 24 канал.

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Команда Івана Пєткова посіла перше місце у групі з Францією та Угорщиною, вигравши три з чотирьох матчів. У півфіналі українки не мали проблем із Чехією, давши їй взяти лише один сет за дві зустрічі.

У фіналі ж нашій команді протистояла збірна Швеції. Левова доля перемоги була зроблена у першому матчі, коли Україна всуху виграла у скандинавок (3:0).

Таким чином нашим дівчатам достатньо було виграти бодай один сет, щоб гарантувати собі чемпіонство. Втім підопічні Пєткова не стали грати у півноги та знову всуху прибили Швецію.

Складним виявився для України третій сет. Наша команда впевнено лідирувала, але наприкінці сету дала шведкам перевести гру у тайбрейк. Правда, там "синьо-жовті" не здались та аж з дев'ятого матчпоїнту закрили гру.

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Таким чином наша команда вдруге стає переможцем Золотої Євроліги і може готуватися до Кубку виклику, який пройде в кінці липня у Франції. Серед восьми команд переможець отримає путівку у Лігу націю. Чвертьфінальні пари Кубку виклику наступні: