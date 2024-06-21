Передусім Володимир Зеленський зазначив, що українцям потрібно вірити одне в одного, підтримувати одне одного та битися одне за одного.
Дивіться також Матч імені Шапаренка: Україна у вольовому стилі перемогла Словаччину на Євро-2024
Зеленський подякував збірній за переможний матч
Президент наголосив, що зараз кожен із нас має боротися на своєму місці. І це сьогодні зробила наша збірна.
Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі. Україна, яка бʼється. Україна, яка тримає удар і долає перешкоди. Україна, яка здатна перемагати! Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так тримати, хлопці! Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця!,
– написав Зеленський.
Україна перемогла Словаччину з рахунком 2:1
- 21 червня на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі відбувся матч збірних України та Словаччини.
- Суперники зіграли поєдинок в рамках 2-го туру групи Е на Євро-2024.
- Україна перемога Словаччину з рахунком 2:1.
- Наша збірна продовжує боротьбу за вихід в 1/8 фіналу.