Передусім Володимир Зеленський зазначив, що українцям потрібно вірити одне в одного, підтримувати одне одного та битися одне за одного.

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Зеленський подякував збірній за переможний матч

Президент наголосив, що зараз кожен із нас має боротися на своєму місці. І це сьогодні зробила наша збірна.

Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі. Україна, яка бʼється. Україна, яка тримає удар і долає перешкоди. Україна, яка здатна перемагати! Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так тримати, хлопці! Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця!,

– написав Зеленський.

Україна перемогла Словаччину з рахунком 2:1

21 червня на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі відбувся матч збірних України та Словаччини.

Суперники зіграли поєдинок в рамках 2-го туру групи Е на Євро-2024.

Україна перемога Словаччину з рахунком 2:1.

Наша збірна продовжує боротьбу за вихід в 1/8 фіналу.

Довідка. Наступний матч відбудеться з Бельгією 26 червня у Штутгарті.