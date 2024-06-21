Реабілітація Зінченка: Шапаренко зрівнює рахунок у грі проти Словаччини – відео голів
У п'ятницю, 21 червня, заплановані три матчі другого туру Євро-2024 з футболу. Лобова зустріч між Україною та Словаччиною дала старт ігровому дню у Німеччині.
Сергій Ребров змінив стартовий склад України на гру проти Словаччини, якщо порівнювати із попередньою грою проти Румунії. Це була реакція тренерського штабу на провал у грі проти румунів, де "синьо-жовті" поступились з рахунком 3:0, повідомляє 24 Канал.
До теми Онлайн-трансляція матчу Словаччина – Україна на Євро-2024
Словаки повели у рахунку
Команди активно розпочали поєдинок. Трубін декілька разів рятував Україну від пропущеного голу. Але на 18-й хвилині зустрічі Анатолію не вдалось вчергове врятувати команду від гола. Гараслін класно закинув на дальню стійку, де позицію виграв Шранц та головою пробив повз голкіпера Бенфіки.
Словаччина вийшла уперед 1:0. Груба помилка Зінченка. Для Шранца це вже другий м'яч на Євро-2024 у Німеччині.
Відео голу Словаччини
Динамівська школа
На старті другого тайму Україна зрівнює рахунок у грі 1:1. Підопічним Сергія Реброва вдалась класна атака, Зінченко віддав у центр штрафної на Шапаренка. Микола ударом у дотик замкнув пас Олександра, повернувши надії українським уболівальникам.
Для Шапаренка це лише другий гол у футболці збірної України.
Відео голу Шапаренка