В падінні через себе: відео ефектних голів українців, які вивели їх на чемпіонат світу
26 червня 2021 , 16:28Читать новость на русском
Джерело:Beach Soccer Worldwide
Збірна України з пляжного футболу здобула право виступити на чемпіонаті світу. У чвертьфінальному матчі кваліфікації наша команда перемогла збірну Швейцарії.
На чемпіонат світу з пляжного футболу виходили чотири кращі команди з європейської кваліфікації. Відтак перед українцями стояло завдання як мінімум вийти у півфінал. З цим вони впоралися.
Нагадаємо Збірна України з пляжного футболу пробилася на чемпіонат світу в Росії
У чвертьфіналі суперником українців була збірна Швейцарії. Матч закінчився з рахунком 6:5 на користь українців. Щериця оформив хет-трик, а Войтенко – дубль.
Варто відзначити, що останній гол у наші ворота забив голкіпер швейцарської збірної Елліот.
Відеоогляд матчу Україна – Швейцарія