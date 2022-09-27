Віддаватимуть все, що в них є, – Усик прокоментував свій візит до збірної України

У вівторок, 27 вересня, збірна України зіграє у вирішальному матчі Ліги націй-2022/2023 проти Шотландії. У цьому поєдинку "синьо-жовтим" потрібна тільки перемога.

Усик: Гра з Шотландією – вирішальна для нас

У розташування збірної України 26 вересня прибув Олександр Усик. Боксер прокоментував свій візит до "синьо-жовтих".

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Олександр приїхав до "синьо-жовтих" не сам. Разом з ним також завітали його сини.

"У Києві був, спілкувались з президентом Федерації та друзями – знали, що 27-го буде гра, поїхав до дітей, взяв хлопців з собою і приїхав підтримати команду.

Завжди приємно спостерігати за тренуваннями, тим паче збірної України. Коли в дитинстві дивився це по телевізору, то думав, як це в роздягальні чи в автобусі. Зараз мрії збуваються, дуже круто, дивлюсь робочі моменти в роздягальні, перевдягання, спілкування, жарти – мені це подобається", – сказав Усик.

За словами Олександра, гравці національної команди налаштовані рішуче.

Гра з Шотландією – вирішальна для нас. Дивлюсь, що хлопці заряджені, і з тренером спілкувались. Думаю, хлопчики віддаватимуть все, що в них є. Дай бог, щоб перемога була за нами. Чекаю гарної гри і перемоги,

– наголосив непереможний боксер.

Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45.