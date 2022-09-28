Щодо віддачі та бажання перемогти претензій не може бути, – Ярмоленко

Збірна України поступилася Шотландії у вирішальному матчі Ліги націй-2022/2023. Підопічні Петракова не змогли вийти в елітний дивізіон.

Ярмоленко: Ми заслужили на перемогу

Каптан збірної України поділився думками про матч з Шотландією. Він вважає, що команда віддалася на максимум.

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На старті матчу було дуже багато боротьби, багато фолів. Ярмоленко розповів про тренерську установку перед грою з шотландцями.

Так, це була тренерська установка – грати агресивно, вигравати підбори, вигравати боротьбу, тому що в першому матчі ми все це програли і програли гру. У футболі дійсно дуже важливо вигравати боротьбу. Вигравати підбори. Статистику я ще не бачив, але я впевнений, що ми зіграли набагато краще, ніж в першому матчі. Ми грали, можна сказати, вдома. Був повний стадіон, вболівальники гнали нас вперед. Я вважаю, що ми заслужили на перемогу. Але коли ти не забиваєш такі моменти, як в мене був, то ігри не виграєш,

– сказав Ярмоленко.

У лідера національної команди запитали про останні хвилини матчу, мовляв, не було класичної навали. Однак футболіст з цим не погоджується.

"Ви хочете сказати, що ми не боролися? Ми можемо сперечатися. Був один кутовий з одного боку, другий – з іншого. Незрозуміло, чи був пенальті. Якщо суддя не поставив – значить, його не було. Я просто не знаю, яку ви навалу очікуєте – щоб воротар пішов? Звичайно, я теж хотів, щоб вона закінчилась голом, і ми перемогли.

Ще раз скажу – всі хлопці віддали максимум сьогодні. По самовіддачі немає питань ні у кого: ні у вболівальників, ні у вас, хоч ви намагаєтесь до чогось прискіпуватись, але у вас не вийде. Всі хлопці молодці. Щодо віддачі та бажання перемогти претензій не може бути. Якщо б ми забили свої моменти, то цих питань не було б. Я готовий до критики. Якщо хочете, ви можете критикувати мене за той момент, який я не забив",- зазначив гравець.